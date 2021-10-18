Mirzapur News: विदेश से लौटे पति के साथ घर लाैट रही महिला की हादसे में गई जान

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रामजग चौहान दुबई में रहकर काम करते हैं। बृहस्पतिवार को उनके घर लौटने पर परिवार के लोग उन्हें लेने बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां से पन्ना देवी अपने पति और अन्य लोगों के साथ कार से गांव लौट रही थीं। चोलापुर के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पन्ना देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनकी जान नहीं बच सकी। हादसे में घायल पति रामजग चौहान, चालक अमिताभ चौहान और बच्ची रुचि को भी चोटें आईं।000गोद ली हुई भतीजी भी घायलकार में सवार सात वर्षीय रुचि पन्ना देवी के भाई की बेटी है, जिसे उन्होंने गोद लिया था। हादसे में बच्ची के घायल होने से परिवार की चिंता और बढ़ गई। बताया गया कि पन्ना देवी की शादी चिरैयाकोट क्षेत्र के भिक्कमपुर गांव में हुई थी।000गांव में पसरा मातमपति के विदेश से लौटने पर परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही हुए हादसे ने परिवार को गहरे दुख में डाल दिया। पन्ना देवी की मौत की खबर मिलते ही तिरछी गांव की चौहान बस्ती में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शुक्रवार देर शाम गाजीपुर श्मशान घाट पर पन्ना देवी का अंतिम संस्कार किया गया।