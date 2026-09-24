Mirzapur News: आयुर्वेद अपनाने से स्वस्थ जीवन संभव

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शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने भगवान धन्वंतरि के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। नगर के प्रभारी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारी डॉ. विवेक सिंह ने स्वागत भाषण देते हुए आयुर्वेद दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पैदापुर के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमरेश मिश्रा ने वर्तमान समय में आयुर्वेद की उपयोगिता बताई। नीमा अध्यक्ष डॉ. मनोज ने आयुर्वेद के महत्व पर विचार रखे।आरोग्य भारती काशी प्रांत के सह सचिव डॉ. संदीप श्रीवास्तव ने स्वस्थ जीवनशैली पर चर्चा करते हुए लोगों से नशामुक्ति अभियान से जुड़ने की अपील की। आरोग्य भारती के इकाई सचिव डॉ. टीएन द्विवेदी ने संस्था के कार्यों की जानकारी देने के साथ ओरल कैंसर के कारणों और बचाव पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता डॉ. गणेश प्रसाद अवस्थी ने स्वास्थ्य की वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खानपान और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया।नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने लोगों से आयुर्वेद और योग को दैनिक जीवन में शामिल करने की अपील की। संचालन डॉ. सूर्य प्रकाश मिश्रा ने किया। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता को उत्तरी, औषधीय पौधे और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।सभागार के बाहर आयुष चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। इस दौरान जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशल्या मरीन, डॉ. अरविंद श्रीवास्तव, डॉ. तपन अधिकारी, डॉ. अरविंद अवस्थी, दीपक श्रीवास्तव, डॉ. सुदर्शन कुमार और विभिन्न आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।