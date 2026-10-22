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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   A four-foot-long crocodile was spotted in a pond; the Forest Department did not arrive despite being informed.

Mirzapur News: तालाब में दिखा चार फीट का मगरमच्छ, सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम

Thu, 22 Oct 2026 01:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:44 AM IST
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A four-foot-long crocodile was spotted in a pond; the Forest Department did not arrive despite being informed.
पड़री। बेलवन ग्राम सभा के कौहा गांव में तालाब में चार फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंची।
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गांव निवासी शिवशंकर पटेल के तालाब में मगरमच्छ दिखा। गंगा और अन्य प्रमुख नदियां यहां से करीब एक किलोमीटर दूर हैं। ऐसे में मगरमच्छ तालाब तक कैसे पहुंचा, इसका पता नहीं चल सका है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजय दुबे ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी। एहतियातन ग्रामीण तालाब के पास जाने से बच रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी ने कहा मगरमच्छ की सूचना अभी नहीं मिली है। जानकारी मिली तो जल्द मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा।
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