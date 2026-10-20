फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   A 126-year-old tradition of beheading Ravana on Dussehra

Mirzapur News: 126 साल से दशहरे पर रावण का सिर कलम करने की परंपरा

Tue, 20 Oct 2026 01:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
A 126-year-old tradition of beheading Ravana on Dussehra
ड्रमंडगंज में तैयार रावण का पुतला (फाइल फोटो)।
ड्रमंडगंज की अनूठी परंपरा, दहन के लिए अलग से बनाया जा रहा रावण का पुतला
विज्ञापन

ड्रमंडगंज। आमतौर पर दशहरे पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है, लेकिन ड्रमंडगंज में उसका सिर कलम करने की परंपरा है। यहां करीब 126 वर्षों से दशमी के दिन रावण का सिर कलम किया जाता है। इसी अनूठी परंपरा के कारण ड्रमंडगंज का दशहरा अपनी खास पहचान रखता है।
लोहे से बने 25 फीट ऊंचे रावण का सिर कटने का दृश्य देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। इस बार दशहरा मैदान में परंपरा को जीवंत रखने की तैयारियां तेज हो गई हैं। रिमोट से संचालित इलेक्ट्रॉनिक रावण के निर्माण के साथ ही दहन के लिए अलग से पुतला भी तैयार कराया जा रहा है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक रावण का सिर कलम करने और रावण दहन की रस्म अलग-अलग पुतलों के जरिए पूरी की जाएगी।
विज्ञापन

श्रीरामलीला समिति के अध्यक्ष आशीष गुप्ता गुड्डू ने बताया कि कारीगर दुल्लीचंद बिंद की देखरेख में इलेक्ट्रॉनिक रावण और दहन के लिए कागज के पुतले का निर्माण कराया जा रहा है। शारदीय नवरात्र की दशमी की शाम ड्रमंडगंज के दशहरा मैदान में भगवान राम और लंकापति रावण के बीच महायुद्ध का मंचन होता है। इस दौरान रिमोट से संचालित रावण का सिर कलम किए जाने का दृश्य लोगों के लिए विशेष आकर्षण रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed