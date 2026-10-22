Mirzapur News: 32 केंद्रों पर 28,606 मतदाता करेंगे कल देंगे स्नातक और शिक्षक एमएलसी के लिए वोट

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मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। जिले में स्नातक एमएलसी के लिए 25,701 और शिक्षक एमएलसी के लिए 2,905 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्नातक मतदाताओं में 7,870 महिलाएं और 17,831 पुरुष हैं, जबकि शिक्षक मतदाताओं में 729 महिलाएं और 2,176 पुरुष हैं।चुनाव के लिए जिले में 32 मतदान केंद्र और 44 मतदान स्थल बनाए गए हैं। इनमें स्नातक खंड के लिए 30 और शिक्षक खंड के लिए 14 बूथ बनाए गए हैं। तहसील सदर, नगर पालिका परिषद घंटाघर और सिटी, कोन-चील्ह, सीखड़, छानबे (विजयपुर), लालगंज, पड़री-पहाड़ी, पटेहरा कला, नरायनपुर, जमालपुर और हलिया में केंद्र बनाए गए हैं।