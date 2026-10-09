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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   22 trains will stop at Vindhyachal station during the Navratri fair.

Mirzapur News: नवरात्र मेले में विंध्याचल स्टेशन पर 22 ट्रेनों रुकेंगी

Fri, 09 Oct 2026 01:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:13 AM IST
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22 trains will stop at Vindhyachal station during the Navratri fair.
रेलवे प्रशासन ने विंध्याचल स्टेशन पर 22 प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। 11 से 26 अक्तूबर तक 16 दिनों के लिए ट्रेनों को स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव मिलेगा। इससे विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को विंध्याचल पहुंचने में सहूलियत होगी। उत्तर मध्य रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी रागिनी सिंह ने बताया कि हावड़ा-जोधपुर 12307 और हावड़ा-बीकानेर 22307 ट्रेनें विंध्याचल स्टेशन पर सुबह 11:03 बजे पहुंचेगी। 11:05 बजे रवाना होंगी। जोधपुर-हावड़ा 12308 और बीकानेर-हावड़ा 22308 का ठहराव शाम 4:35 से 4:37 बजे तक रहेगा। पुरी-आनंद विहार टर्मिनल 12801 शाम 6:15 से 6:17 बजे और आनंद विहार टर्मिनल-पुरी 12802 सुबह 7:56 से 7:58 बजे तक रुकेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनल-पाटलिपुत्र 12141 रात 10:30 से 10:32 बजे व पाटलिपुत्र-लोकमान्य तिलक टर्मिनल 12142 शाम 4:05 से 4:07 बजे तक विंध्याचल में ठहरेगी। जोगबनी-आनंद विहार टर्मिनल 12487 सुबह 10:40 से 10:42 बजे और आनंद विहार-जोगबनी 12488 शाम 6:00 से 6:02 बजे तक रुकेगी। दिल्ली-कामाख्या 15657 सुबह 8:58 से 9:00 बजे तथा कामाख्या-दिल्ली 15658 शाम 5:48 से 5:50 बजे तक ठहरेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनल-डिब्रूगढ़ 15945 और लोकमान्य तिलक टर्मिनल-गुवाहाटी 15647 सुबह 5:50 से 5:52 बजे तक, जबकि डिब्रूगढ़-लोकमान्य तिलक टर्मिनल 15946 और गुवाहाटी-लोकमान्य तिलक टर्मिनल 15648 शाम 7:05 से 7:07 बजे तक विंध्याचल में रुकेंगी। भागलपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनल 12335 शाम 7:05 से 7:07 बजे और लोकमान्य तिलक टर्मिनल-भागलपुर 12336 सुबह 5:50 से 5:52 बजे तक ठहरेगी। एसएमवीबी बंगलूरू-दानापुर 12295 रात 1:40 से 1:42 बजे और दानापुर-एसएमवीबी बंगलूरू 12296 रात 12:35 से 12:37 बजे तक रुकेगी। इसी तरह लोकमान्य तिलक टर्मिनल-बनारस 12167 रात 10:15 से 10:17 बजे तथा बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनल 12168 दोपहर 12:10 से 12:12 बजे तक विंध्याचल स्टेशन पर रुकेगी।
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