Meerut News: स्कूटी सवार युवकों को मृत पशुओं का मीट ले जाते दबोचा

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गो रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कुमार शर्मा और उनके साथियों ने औरंगाबाद गांव के पास निर्माणाधीन हाईवे पर इन युवकों को दबोचा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। पुलिस ने बरामद मीट का सैंपल जांच के लिए लैब भेजा और शेष मीट को जेसीबी की मदद से दबा दिया। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान हुई है। इनमें लिसाड़ी गेट के श्यामनगर निवासी वसीम और अब्दुलापुर निवासी सिकंदर शामिल हैं। दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।