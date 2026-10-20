Meerut News: सड़क हादसे में घायल युवक की मौत

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सरूरपुर। सरधना-बिनौली मार्ग पर महिंद्रा पिकअप की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए गांव भूनी निवासी श्रीकांत (22) पुत्र बबलू की सोमवार शाम मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। छह दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद श्रीकांत ने दम तोड़ दिया। परिजन शव को गांव ले आए और गमगीन माहौल में बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अंतिम संस्कार कर दिया।जानकारी के अनुसार, श्रीकांत 11 अक्टूबर की शाम अपने साथियों के साथ सरधना-बिनौली मार्ग स्थित क्रेशर पर अपने चाचा से मिलने गया था। वहां से वह पैदल ही घर लौट रहा था। रास्ते में कॉलेज के सामने पहुंचते ही पीछे से आ रही महिंद्रा पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से श्रीकांत सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गया था। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि उन्हें अभी घटना की जानकारी नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मामले में नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।