Meerut News: किशोरी से छेड़छाड़, युवक पुलिस हिरासत में
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 08:48 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 08:48 PM IST
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फलावदा। कस्बे में एक युवक ने एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है।
किशोरी के परिजनों का आरोप है कि युवक उसे आए दिन परेशान करता था। आरोप है कि आरोपी ने किशोरी के मोबाइल से उसकी तस्वीरें भी खींच रखी थीं। विरोध करने पर आरोपी गाली-गलौज करता था और मारपीट पर उतारू हो जाता था। परिजनों ने घटना की सूचना डायल- 112 पर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। इस संबंध में थाने में नामजद तहरीर दी गई है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
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किशोरी के परिजनों का आरोप है कि युवक उसे आए दिन परेशान करता था। आरोप है कि आरोपी ने किशोरी के मोबाइल से उसकी तस्वीरें भी खींच रखी थीं। विरोध करने पर आरोपी गाली-गलौज करता था और मारपीट पर उतारू हो जाता था। परिजनों ने घटना की सूचना डायल- 112 पर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। इस संबंध में थाने में नामजद तहरीर दी गई है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।