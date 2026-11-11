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Meerut News: तमंचा दिखाकर दी जान से मारने की धमकी, युवक लापता

Wed, 11 Nov 2026 09:11 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 09:11 PM IST
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Youth goes missing after being threatened with death at gunpoint
- भाई ने गांव के युवक पर जताई हत्या की आशंका, फोन पर धमकी देने की रिकॉर्डिंग होने का भी दावा
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। गांव मौजमाबाद ज्वालागढ़ में तमंचा दिखाकर युवक को जान से मारने की धमकी देने के बाद उसके लापता होने का मामला सामने आया है। लापता युवक के भाई ने गांव के ही एक युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी हत्या की आशंका जताई है। पीड़ित ने बुधवार को थाना सरधना में तहरीर देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है।
गांव निवासी विजय पुत्र धर्म सिंह के अनुसार, नौ नवंबर की शाम करीब साढ़े चार बजे गांव का ही सुदेश उर्फ कल्लू ने उसके चाचा शीलाल को महाराणा प्रताप की मूर्ति के पास तमंचा दिखाकर उसके भाई देवेंद्र को जान से मारने की धमकी दी। इसकी जानकारी मिलने पर परिजनों ने आरोपी से फोन पर संपर्क किया। आरोप है कि उसने फोन पर भी गोली मारने की धमकी दी। साथ ही कहा कि देवेंद्र जहां भी अकेला मिलेगा, उसे जान से मार देगा। विजय ने धमकी से संबंधित फोन रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है।
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विजय के मुताबिक नौ नवंबर से ही उसका भाई देवेंद्र लापता है। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। देवेंद्र के दोनों मोबाइल फोन भी उसी दिन से बंद आ रहे हैं। भाई के लापता होने और उससे पहले मिली जान से मारने की धमकी के आधार पर विजय ने सुदेश उर्फ कल्लू पर उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई है।
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पीड़ित ने पुलिस से लापता युवक की तलाश कराने, धमकी के मामले की जांच करने और आरोपों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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