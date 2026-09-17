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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Youth gets into an altercation with MLA Atul Pradhan at a private event; accused of misconduct.

Meerut News: निजी कार्यक्रम में युवक ने की विधायक अतुल प्रधान से कहासुनी, अभद्रता का आरोप

Thu, 17 Sep 2026 06:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:40 PM IST
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Youth gets into an altercation with MLA Atul Pradhan at a private event; accused of misconduct.
विधायक बोले-सत्ता के प्रभाव में कुछ युवक इस तरह का व्यवहार कर रहे, पुलिस से की शिकायत
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। थाना क्षेत्र के सलावा गांव में बुधवार को एक निजी कार्यक्रम के दौरान सरधना विधायक अतुल प्रधान और एक युवक के बीच कहासुनी हो गई। विधायक ने युवक पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को मामले की जानकारी दी। घटना के बाद विधायक अपनी गाड़ी से गांव से रवाना हो गए।
जानकारी के अनुसार सलावा गांव में मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति के यहां निजी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सरधना विधायक अतुल प्रधान भी शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम से बाहर निकलने के दौरान किसी बात को लेकर विधायक की गांव के ही एक युवक से कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी दौरान युवक ने विधायक के साथ अभद्रता की।
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मामला बढ़ने से पहले ही विधायक अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी सरधना थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह को दी। विधायक अतुल प्रधान ने बताया कि एक युवक ने उनके साथ अभद्रता की थी। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है। विधायक ने कहा कि कुछ युवक सत्ता के प्रभाव में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि मामले जानकारी कर जांच कराते हुए कार्रवाई की जाएगी।
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