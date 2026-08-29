Meerut News: अस्पताल में युवक की मौत, परिजनों का एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र के बागपत रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती जानी थाना क्षेत्र के सिसौला गांव निवासी युवक हारून की मौत होने पर परिजनों जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सक ने एक्सपायरी इंजेक्शन लगाया है। इस कारण हारून की मौत हुई है। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर डायल-112 मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत किया।जानी थाना क्षेत्र के सिसौला गांव निवासी हारून को करीब छह दिन पहले बुखार की शिकायत के बाद बागपत रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि उपचार के दौरान हारून की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने और उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था।टीपीनगर पुलिस मौके पर पहुंची थी और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया था। अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के उपचार पर खर्च हुए बिल को माफ करने और परिजनों द्वारा जमा कराई गई रकम वापस करने पर सहमति जताई थी। इसके बाद परिजन युवक को वहां से दूसरे अस्पताल में उपचार के लिए ले गए थे। परिजनों के अनुसार, दूसरे अस्पताल में उपचार के दौरान भी युवक की हालत में सुधार नहीं हुआ और शुक्रवार देर रात उसने दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। वे अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही तथा एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने के आरोप लगाते हुए दोबारा से हंगामा कर दिया। सीओ बृह्मपुरी रामप्रकाश का कहना है कि परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।