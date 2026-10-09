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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Youth caught cutting tubewell cable; sent to jail.

Meerut News: नलकूप का केबल तार काटते पकड़ा युवक, भेजा जेल

Fri, 09 Oct 2026 10:09 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 10:09 PM IST
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Youth caught cutting tubewell cable; sent to jail.
मवाना। मवाना पुलिस ने ट्यूबवेल से केबल तार चोरी करते रंगे हाथों दबोचे गए शातिर चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि बृहस्पतिवार को अटौरा निवासी महाराज सिंह, हरेन्द्र, सनी चौहान, प्रवीण कुमार, देवेन्द्र और रोहित आदि ग्रामीणों ने ट्यूबवेल का तार काटते हुए आरोपी सलमान को मौके पर ही पकड़ा था। ग्रामीण पकड़े गए आरोपी को कट्टा प्लास्टिक, जिसमें ट्यूबवेल के कटे हुए केबल तार और एक प्लास था, के साथ थाने लाए। पकड़े गए आरोपी की पहचान सलमान निवासी गली नंबर 7 अटौरा रोड, मोहल्ला कल्याण सिंह मवाना के रूप में हुई। पीड़ित महाराज सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसका चालान कर जेल भेज दिया।
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