Meerut News: दुकान पर सामान लेने जा रहे युवक को पीटा
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Sat, 26 Sep 2026 09:33 PM IST
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सरूरपुर। करनावल निवासी आशिफ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका भाई आमीर शुक्रवार को दुकान पर सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान साजिद ने उसे रास्ते में रोक लिया और गाली-गलौज करने लगा। आमीर ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में आमीर घायल हो गया। आरोप है कि साजिद ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग गया। घायल को उपचार के सीएचसी में भर्ती कराया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना कि मामले की जांच की जा रही है जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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