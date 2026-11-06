Meerut News: बीएसएनएल कार्यालय के पास बाइक सवारों ने युवक को पीटा, हाथ तोड़ा

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रक्षापुरम निवासी प्रिंस वर्मा एक निजी बोर्डिंग स्कूल में कॉर्डिनेटर हैं। उनकी गंगानगर राजेंद्रपुरम स्थित करन प्लाजा में फर्नीचर की दुकान है। प्रिंस के मुताबिक, 2 नवंबर की रात साढ़े आठ बजे वह दुकान बंद कर घर जा रहे थे। ए-ब्लॉक बीएसएनएल कार्यालय के पास पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने रोक लिया और हॉकी से हमला कर दिया। दोनों ने उन्हें जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा। हॉकी से हाथ तोड़ दिया। आरोपी डिवाइडर रोड से होते हुए मवाना रोड की ओर फरार हो गए। सूचना पर डायल-112 पर पहुंच गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मेडिकल कराया और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखी। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि घटना में प्राथमिकी दर्ज है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।कुछ दिन पहले कर्मचारी से हुआ विवादजानकारी के अनुसार कुछ समय पहले दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी से प्रिंस का विवाद हुआ था। इसके बाद कर्मचारी को काम से हटा दिया था। पुलिस इस मामले में कर्मचारी की भूमिका होने या न होने की जांच कर रही है।