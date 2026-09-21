Meerut News: कार रोकने के विवाद में युवक से मारपीट कर कार का शीशा तोड़ा

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सरधना। राम तलैया चौराहे पर कार पीछे करने को लेकर हुए विवाद में युवक आस मोहम्मद के साथ मारपीट और कार का शीशा तोड़ दिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने करण, विशाल समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।हरलालपुरा निवासी आस मोहम्मद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 सितंबर की शाम अपनी वैगनआर कार से रामतलैया चौराहे की ओर जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान करण, विशाल और दो अन्य युवक उसकी कार के सामने आ गए। उन्होंने कार पीछे करने के लिए कहा। पीड़ित के अनुसार, कुछ देर बाद चारों युवक उसकी कार के पास पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि इसके बाद उसके साथ मारपीट की और कार का शीशा तोड़ दिया।सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।