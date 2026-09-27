Meerut News: दो किलो 120 ग्राम गांजा के साथ युवक गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीदौराला। दौराला पुलिस ने शनिवार को चेकिंग के दौरान एक युवक को 2 किलो 120 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी गांजा नंगली गेट पर किसी व्यक्ति को देने के लिए बाइक से जा रहा था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि पुलिस जीतपुर मार्ग के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि जीतपुर की तरफ से एक युवक बाइक पर गांजा लेकर आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने जीतपुर रोड पर पीर के पास घेराबंदी कर ली। प्लास्टिक की थैली में गांजा मिला। पकड़े गए युवक की पहचान जीतपुर गांव निवासी गौरव के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि वह कुछ दिनों से गांजा बेचने का काम कर रहा था। पुलिस ने बरामद गांजे को सील कर दिया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया।