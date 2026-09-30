आत्मनिर्भरता की कहानी: ऊन और क्रोशिया के धागों से किस्मत बुन रहीं युवतियां, बना रहीं आकर्षक उत्पाद

शौक से शुरू हुआ काम, अब आमदनी का जरिया

दिल्ली रोड निवासी आयुषी ने बताया कि हाथ से तैयार किए गए सामान की अपनी अलग पहचान है। वह क्रोशिया के काम को नए डिजाइन के साथ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। उनके अनुसार प्रचार के लिए सोशल मीडिया सशक्त माध्यम बनकर उभरा है और ग्राहकों की पसंद के अनुसार उत्पाद तैयार किए जाते हैं।



दिल्ली रोड निवासी खुशी धीमान ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में इसे शौक के तौर पर शुरू किया था। धीरे-धीरे लोगों की पसंद और मांग बढ़ने लगी। अब इसी हुनर को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं और इससे आमदनी भी हो रही है।