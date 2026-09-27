Meerut News: युवती लापता, युवक पर अगवा करने का आरोप

रोहटा। थाना क्षेत्र के पूठखास गांव में सतीश कुमार की बहन शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। परिजनों ने मोहित नामक युवक पर बहला-फुसलाकर अगवा कर जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है।सतीश कुमार ने बताया कि वह खेत से चारा लेने गया था। घर पर उसकी बहन अकेली थी। इसी दौरान अनु कुछ सामान लेने की बात कहकर घर से बाहर चली गई। कुछ देर बाद परिजन घर लौटे तो वह वहां नहीं मिली। आसपास और रिश्तेदारी में तलाश करने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों के मुताबिक, युवती की करीब एक माह से मोहित नाम के युवक से बातचीत होती थी। इसी आधार पर उन्होंने आशंका जताई कि मोहित उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर युवती की बरामदगी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मामले की जांच की जा रही है। जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।