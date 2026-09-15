Meerut News: घर में नमाज पढ़ते समय गिरी युवती की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह लगभग साढ़े पांच बजे घर में नमाज पढ़ते समय शबीना उर्फ शब्बो (24) अचानक जमीन पर गिर गई। परिजनों ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उठी। आनन-फानन में परिजन उसे पास में चिकित्सक के पास ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवती की मौत से परिजनों का रोकर बुरा हाल है।सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि शबीना अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में शबीना के अलावा बहन रूबी, सिमरन और मुस्कान है। पिता हाशिम की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। परिवार में तीन भाई सोनू, दानिश व आसिफ थे। सोनू की भी मौत हो चुकी है।सीओ के अनुसार शबीना मंगलवार सुबह नमाज पढ़ रही थी। इसी दौरान वह अचानक गिर गई। कुछ देर बाद उसकी बहन सिमरन उसके पास पहुंची तो युवती को जमीन पर पड़ा देखा। उसकाे जमीन पर पड़ा देख बहन ने शोर मचा दिया। परिजन गंभीर हालात में युवती को चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवती की मौत के बाद परिजनों का रोकर बुरा हाल है।सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ ने बताया कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।