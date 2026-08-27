Meerut News: युवक के साथ घर में घुसकर मारपीट
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:10 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:10 PM IST
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मेरठ। ब्रह्मपुरी में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बागपत रोड की मधुबन कालोनी निवासी विनय जैन ने बताया कि वह दोपहर में वाल्मीकिनगर स्थित मकान पर गया था। इसी दौरान सुनील कुमार अपने दो बेटों व दो अज्ञात के साथ आया। उन्होंने मकान को अपना बताया। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। जिसमें उनके चोट लगी है। आरोपी मौके से भाग गए। यूपी 112 ने उसे प्यारे लाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। विनय जैन ने थाना ब्रह्मपुरी पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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