Meerut News: वूशु खिलाड़ी तनु तोमर का यूपी पुलिस में चयन

संवाद न्यूज एजेंसीरोहटा। राष्ट्रीय स्तर पर वूशु प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित करने वाली पूठखास गांव की तनु तोमर का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ है। स्पोर्ट्स कोटे से चयन होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया। इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही गांव और क्षेत्र के खेल जगत में खुशी का माहौल है।पूठखास निवासी चमन सिंह तोमर की पुत्री तनु तोमर वर्तमान में श्रीराम कॉलेज, मुजफ्फरनगर से बीपीएड द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने वूशु में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। तनु इंडिया स्तर की प्रतियोगिता में रजत पदक जीत चुकी हैं। इसके अलावा सीनियर फेडरेशन कप में भी उन्होंने रजत पदक हासिल किया है। खेल के प्रति निरंतर मेहनत, अनुशासन और समर्पण के दम पर उन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त की है। तनु ने अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए रोहटा रोड स्थित वॉरियर फाइट क्लब में नियमित प्रशिक्षण लिया। क्लब के कोच कपिल कुमार ने उन्हें प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ने में मार्गदर्शन किया। तनु के उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन पर भारतीय वूशु संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। तनु की उपलब्धि पर उनके परिवार, वॉरियर फाइट क्लब और क्षेत्र के खेल प्रेमियों ने खुशी जताई। उनकी सफलता से गांव पूठखास सहित मेरठ के खेल जगत में उत्साह का माहौल है।