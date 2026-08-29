फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Workers of Bhakiyu Apolitical staged a sit-in, agreed on the assurance of SDM

Meerut News: भाकियू अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, एसडीएम के आश्वासन पर माने

Sat, 29 Aug 2026 09:31 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:31 PM IST
विज्ञापन
Workers of Bhakiyu Apolitical staged a sit-in, agreed on the assurance of SDM
भाकियू अराजनीतिक के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर तहसील में धरना 
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मवाना। भाकियू अराजनीतिक ने संगठन के ग्राम अध्यक्ष को खरीदी गई जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। देर शाम एसडीएम के आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया गया।
जिलाध्यक्ष कालू प्रधान व तहसील अध्यक्ष नीरज राठी के नेतृत्व में शुरू हुए धरने में नेताओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कालू प्रधान ने बताया कि सोना गांव के ग्राम अध्यक्ष मित्रसैन ने 2 अगस्त 2021 को गांव के ही एक व्यक्ति से खेती की जमीन खरीदी थी। जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन बेचने वाले व्यक्ति द्वारा अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है।
विज्ञापन

तहसील अधिकारियों से कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन कब्जा दिलाने में विफल रहा। शनिवार को धरने की सूचना मिलते ही देर शाम एसडीएम संतोष कुमार सिंह ने धरनास्थल पर पहुंचकर पदाधिकारियों से वार्ता की। एसडीएम द्वारा मंगलवार तक उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद देर शाम धरना समाप्त कर दिया गया। जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि मंगलवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। धरने में शोसिंह, मुस्तकीम, शुभम चहल, शाहनवाज कुरैशी, सन्नू, साजिद इलाही, सुरेंद्र चौहान, पवन कौल, नौशाद और असलम मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed