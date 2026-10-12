Meerut News: महिलाओं को नारी शक्ति अभियान से किया जागरुक

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खरखौदा। खरखौदा थाना पुलिस ने मिशन नारी शक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। इसका उद्देश्य छात्राओं व महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरुक करना था। समय सिंह अत्री के नेतृत्व में पुलिस ने महिलाओं व बालिकाओं से उत्पीड़न या परेशानी होने पर पुलिस से संपर्क करने की अपील की। रैली में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को महिला सुरक्षा के पहलुओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। पुलिस ने उन्हें अधिकारों के प्रति जागरुक रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं व बालिकाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। पुलिस ने आमजन से भी महिला सुरक्षा के प्रति जागरुक रहने और जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की।