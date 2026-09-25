मेरठ: चाकू लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची महिला, नस काटकर जान देने की धमकी; पुलिस ने सूझबूझ से किया काबू

आधे घंटे तक पुलिस को देती रही चुनौती

महिला करीब आधे घंटे तक चाकू हाथ में लेकर पुलिस से बात करती रही। पुलिसकर्मियों ने धैर्य रखते हुए उसे समझाया और किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की। बातचीत के जरिए महिला को शांत करने के बाद पुलिस ने चाकू अपने कब्जे में ले लिया।

युवक पर परेशान करने का आरोप

महिला का आरोप है कि एक युवक लंबे समय से उसे परेशान कर रहा है। उसका कहना है कि इस संबंध में शिकायत किए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात से नाराज होकर वह एसएसपी कार्यालय पहुंची थी।

पुलिस ने महिला को काबू करने के बाद पूरे मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। महिला की शिकायत और युवक पर लगाए गए आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।