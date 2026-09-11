Meerut News: छत गिरने से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत, परिवार में मातम
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 08:22 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 08:22 PM IST
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कुशावली गांव में मकान की छत गिरने से घायल हुए थे पांच परिजन
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। कुशावली गांव में मंगलवार को मकान की कच्ची छत गिरने से मलबे में दबकर घायल हुई मिथलेश की शुक्रवार को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में परिवार के पांच सदस्य घायल हुए थे। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। दोपहर बाद अस्पताल से शव गांव पहुंचा तो परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। देर शाम महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
कुशावली गांव निवासी सुरेश पुत्र रतन सिंह आठ सितंबर मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे परिवार के साथ मकान में खाना खा रहे थे। इसी दौरान मकान की कच्ची छत अचानक भरभराकर गिर गई। छत के मलबे में दबकर सुरेश, उनकी पत्नी मिथलेश, पुत्री सोनम, पुत्रवधू पूजा और तीन माह की पीहू गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला। सभी को उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। वहां सभी का उपचार चल रहा था। शुक्रवार को उपचार के दौरान मिथलेश ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। दोपहर बाद अस्पताल से शव गांव पहुंचा। शव देखते ही परिजन बिलख पड़े। आसपास के लोग भी परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच गए। देर शाम गमगीन माहौल में मिथलेश के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हादसे में घायल परिवार के अन्य सदस्यों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के संबंध में परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी है।
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सरधना। कुशावली गांव में मंगलवार को मकान की कच्ची छत गिरने से मलबे में दबकर घायल हुई मिथलेश की शुक्रवार को जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में परिवार के पांच सदस्य घायल हुए थे। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। दोपहर बाद अस्पताल से शव गांव पहुंचा तो परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। देर शाम महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
कुशावली गांव निवासी सुरेश पुत्र रतन सिंह आठ सितंबर मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे परिवार के साथ मकान में खाना खा रहे थे। इसी दौरान मकान की कच्ची छत अचानक भरभराकर गिर गई। छत के मलबे में दबकर सुरेश, उनकी पत्नी मिथलेश, पुत्री सोनम, पुत्रवधू पूजा और तीन माह की पीहू गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला। सभी को उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। वहां सभी का उपचार चल रहा था। शुक्रवार को उपचार के दौरान मिथलेश ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। दोपहर बाद अस्पताल से शव गांव पहुंचा। शव देखते ही परिजन बिलख पड़े। आसपास के लोग भी परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच गए। देर शाम गमगीन माहौल में मिथलेश के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हादसे में घायल परिवार के अन्य सदस्यों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के संबंध में परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी है।
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