Meerut News: एसएसपी ऑफिस के बाहर महिला का हंगामा, चाकू से नस काटने का प्रयास

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सरधना थाना क्षेत्र की एक महिला ने एसएसपी कार्यालय के बाहर बुधवार को जमकर हंगामा करते हुए पर्स से चाकू निकालकर अपने हाथ की नस काटने का प्रयास किया। महिला ने चाकू से कई वार अपने हाथ पर किए। पुलिसकर्मियों ने महिला को किसी तरह काबू में किया और चाकू अपने कब्जे में ले लिया। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरुण भाटी के हाथ में चाकू लग गया। लेकिन गंभीर चोट नहीं आई। इसके बाद महिला को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। एसपी सिटी ने थाना पुलिस को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।सरधना निवासी महिला ने बुधवार को पुलिस को बताया कि वह मूलरूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और काफी समय से सरधना क्षेत्र के एक गांव में रह रही है। महिला का आरोप है कि कंकरखेड़ा निवासी एक युवक उसे काफी समय से परेशान कर रहा है। इसी शिकायत को लेकर महिला बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची थी।महिला के अनुसार दो दिन पहले भी वह एसएसपी ऑफिस पर आई थी। लेकिन अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसी से नाराज होकर महिला ने बुधवार को एसएसपी ऑफिस के बाहर सड़क पर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने काबू कर महिला को समझाया। कंकरखेड़ा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले भी महिला ने युवक के घर के बाहर पहुंचकर हंगामा किया था। उस दौरान महिला एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाकर महिला को पेड़ से नीचे उतारा था।थाना प्रभारी के अनुसार ,महिला बिना कानूनी कार्रवाई करें मौके से चली गई थी। हंगामे के बाद महिला का पति मौके पर पहुंचा। उसने बताया कि महिला का मानसिक रोग का उपचार चल रहा है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि मामले में शिकायत पत्र नहीं मिला है। शिकायत पत्र मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।