Meerut News: महिला ने घर में घुसकर मारपीट और धमकी का आरोप
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:30 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:30 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। मोहल्ला मंडी चमारान निवासी रेशमा ने कई लोगों पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रेशमा ने थाना सरधना में तहरीर दी है।
महिला का आरोप है कि आठ सितंबर को दोपहर करीब तीन बजे आरोपी लाठी-डंडे लेकर उसके घर में घुस आए। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए रेशमा के साथ मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। आरोपियों ने खुद को किसान यूनियन का नेता बताया और पुलिस से कार्रवाई न होने की बात कही। रेशमा ने यह भी आरोप लगाया कि 11 सितंबर को उसे फिर धमकी दी गई। पुलिस ने अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
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सरधना। मोहल्ला मंडी चमारान निवासी रेशमा ने कई लोगों पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रेशमा ने थाना सरधना में तहरीर दी है।
महिला का आरोप है कि आठ सितंबर को दोपहर करीब तीन बजे आरोपी लाठी-डंडे लेकर उसके घर में घुस आए। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए रेशमा के साथ मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। आरोपियों ने खुद को किसान यूनियन का नेता बताया और पुलिस से कार्रवाई न होने की बात कही। रेशमा ने यह भी आरोप लगाया कि 11 सितंबर को उसे फिर धमकी दी गई। पुलिस ने अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
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