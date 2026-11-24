1. एटीएस की बड़ी कार्रवाई: मेरठ से उजैद गिरफ्तार, शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े होने का शक

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मेरठ के कोतवाली क्षेत्र स्थित बनियापाड़ा निवासी उजैद को एटीएस और मेरठ पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। जांच में उसके जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार मोहम्मद साजिद के संपर्क में रहने और दोनों के बीच ऑनलाइन बातचीत होने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, उजैद की तलाश जम्मू-कश्मीर पुलिस करीब दस महीने से कर रही थी। उसके पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े होने के पहलू की भी जांच की जा रही है।सहारनपुर में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फेसबुक पोस्ट के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने बिना ओवैसी का नाम लिए लिखा कि किसी को गलती से सम्मान दे दिया गया और अब उसे गलती बताया जा रहा है। अखिलेश ने इसे सम्मान देने के बाद और बड़ा अपमान बताते हुए यूपी पुलिस की सोशल मीडिया सामग्री हटाने संबंधी कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा और यमुना घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बिजनौर में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। इनमें सात लाख से अधिक श्रद्धालु विदुरकुटी घाट पहुंचे। हस्तिनापुर के मखदूमपुर घाट पर दीपदान के बाद मुख्य स्नान हुआ। सरसावा और यमुना तट के दूसरे घाटों पर भी श्रद्धालुओं ने स्नान, पूजा-अर्चना और दान-पुण्य किया।मेरठ के सेक्टर-3, शास्त्री नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी में मंगलवार, 24 नवंबर को गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में कीर्तन समागम सजा। श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मत्था टेका और धार्मिक आयोजन में भाग लिया।बिजनौर के नांगल सोती गंगा घाट पर स्नान के दौरान नजीबाबाद के रम्पुरा निवासी परिवार के चार सदस्य डूब गए। हादसे में 12 वर्षीय दिव्यानी को बचा लिया गया, जबकि 22 वर्षीय डॉली, 17 वर्षीय सूरज और 16 वर्षीय हर्षित की तलाश की जा रही है। घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई। तीनों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है।बिजनौर में नारनौर गंगा घाट से स्नान कर घर लौट रहे अकबर झोजा गांव के परिवार की ट्रैक्टर-ट्रॉली को गन्ने से लदे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 30 वर्षीय विमलेश देवी और उनकी आठ वर्षीय बेटी निधि की मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक समेत छह लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।मेरठ में उजैद की गिरफ्तारी के बाद उसके पड़ोसियों ने परिवार को सज्जन और उजैद को सीधा-सादा बताया है। पड़ोसी मोहम्मद के मुताबिक, उजैद मिलने पर हमेशा दुआ-सलाम करता था। मोहल्ले में परिवार के किसी सदस्य के गलत गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि यह मामला पिछले साल से चल रहा है और इससे पहले भी पूछताछ के लिए परिवार के एक युवक को ले जाया गया था।मोहम्मद के अनुसार, उजैद के पिता साजिद फलों के आढ़ती हैं और उजैद उनके साथ काम करता है। सेब के कारोबार के सिलसिले में पिता-पुत्र का हिमाचल और कश्मीर जाना सामान्य था। परिवार सुबह नमाज के बाद काम पर निकलता है और दोपहर करीब दो बजे लौटता है। पड़ोसी ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के मोबाइल पर कौन-सा कंटेंट देखा जा रहा है, इसकी जानकारी घर के दूसरे लोगों को भी नहीं होती।पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को भी हवा की गुणवत्ता खराब रही। मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 के पार दर्ज किया गया। मेरठ का AQI 210, गाजियाबाद का 208 और मुजफ्फरनगर का 203 रहा। वहीं बागपत में यह 170 दर्ज किया गया। हवा चलने के बावजूद प्रदूषण के स्तर में खास कमी नहीं आई। सुबह और शाम के समय हवा की गुणवत्ता अधिक खराब बनी हुई है।