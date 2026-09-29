{"_id":"6abb3888a24f57dde30fcb7a","slug":"weather-changes-after-rain-foggy-conditions-like-december-in-baghpat-2026-09-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: सितंबर में कोहरे का दिसंबर जैसा नजारा, ईपीई पर लाइट जलाकर रेंगते रहे वाहन, लोगों ने किया सर्दी का अहसास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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क्षेत्र में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर बूंदाबांदी हो रही थी। इसी बूंदाबांदी के चलते मंगलवार सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। पूरे इलाके में कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि दृश्यता बहुत कम हो गई। विज्ञापन उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रटौल इलाके में मंगलवार सुबह सितंबर के महीने में दिसंबर जैसा घना कोहरा देखा गया। घने कोहरे के कारण सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाईं। इस अप्रत्याशित मौसम बदलाव से जनजीवन प्रभावित हुआ।

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई। चालकों को अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ा। खेतों में चारा लेने निकले ग्रामीण और सुबह की सैर पर गए लोग ठंड महसूस करने लगे। लोगों ने अचानक बढ़ी ठंड से बचने के लिए अपने सिर पर कपड़े ओढ़ लिए। यह नजारा आमतौर पर दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है।

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असामान्य मौसम का कारण

पिछले दो दिनों से हो रही बूंदाबांदी को इस मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जा रहा है। सितंबर में आमतौर पर ऐसा घना कोहरा नहीं पड़ता है। अचानक हुई बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट आई। इससे वातावरण में नमी बढ़ गई और घना कोहरा छा गया। यह स्थिति स्थानीय लोगों के लिए काफी आश्चर्यजनक थी।





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