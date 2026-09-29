फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Weather changes after rain foggy conditions like December in baghpat

यूपी: सितंबर में कोहरे का दिसंबर जैसा नजारा, ईपीई पर लाइट जलाकर रेंगते रहे वाहन, लोगों ने किया सर्दी का अहसास

Tue, 29 Sep 2026 09:54 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 29 Sep 2026 09:54 AM IST
सार

बागपत जिले में सितंबर में दिसंबर जैसा घना कोहरा देखा गया। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर कोहरे की चादर की वजह से वाहन रेंगते रहे। चालकों को अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ा। 

विज्ञापन
Weather changes after rain foggy conditions like December in baghpat
Weather changes - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रटौल इलाके में मंगलवार सुबह सितंबर के महीने में दिसंबर जैसा घना कोहरा देखा गया। घने कोहरे के कारण सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाईं। इस अप्रत्याशित मौसम बदलाव से जनजीवन प्रभावित हुआ।
विज्ञापन


क्षेत्र में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर बूंदाबांदी हो रही थी। इसी बूंदाबांदी के चलते मंगलवार सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। पूरे इलाके में कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि दृश्यता बहुत कम हो गई। 
विज्ञापन

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई। चालकों को अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ा। खेतों में चारा लेने निकले ग्रामीण और सुबह की सैर पर गए लोग ठंड महसूस करने लगे। लोगों ने अचानक बढ़ी ठंड से बचने के लिए अपने सिर पर कपड़े ओढ़ लिए। यह नजारा आमतौर पर दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है।
विज्ञापन

असामान्य मौसम का कारण
पिछले दो दिनों से हो रही बूंदाबांदी को इस मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जा रहा है। सितंबर में आमतौर पर ऐसा घना कोहरा नहीं पड़ता है। अचानक हुई बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट आई। इससे वातावरण में नमी बढ़ गई और घना कोहरा छा गया। यह स्थिति स्थानीय लोगों के लिए काफी आश्चर्यजनक थी।

 
विज्ञापन

यातायात पर असर
घने कोहरे के कारण ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। चालकों को कम दृश्यता में वाहन चलाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहनों की गति धीमी करनी पड़ी। खेतों में काम करने वाले और सुबह की सैर पर निकले लोगों को भी ठंड का एहसास हुआ। उन्हें सामान्य से अधिक ठंड महसूस हुई और उन्होंने खुद को गर्म रखने के लिए कपड़े ओढ़े।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed