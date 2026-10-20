Meerut News: दशहरे पर हुआ अस्त्र-शस्त्र का पूजन

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मेरठ। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से शारदा रोड स्थित कार्यालय परिसर में अस्त्र-शस्त्र पूजन किया गया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा के सान्निध्य में आयोजित हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना और पारंपरिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। मुख्य अतिथि विश्व हिंदू पीठ के आचार्य मदन ने पर्व का धार्मिक महत्व बताया। संचालन हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने किया। इस दौरान पंडित अशोक शर्मा ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हथियार रखने की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष भरत राजपूत, कार्यालय मंत्री दीपक शर्मा, महानगर मंत्री प्रथम दीक्षित, महानगर मंत्री शेखर पंडित, गोपाल कुमार, राहुल गुप्ता रहे। ब्यूरो