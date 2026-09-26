Meerut News: प्रधानमंत्री आवास में भरा पानी, डीएम से गुहार

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सरधना जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में करनावल निवासी जमील अहमद सैफी ने डीएम के यहां पत्र भेजकर बताया कि उनके पुत्र शकील अहमद का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहा है। आरोप है कि पड़ोसी का मकान उनके पुत्र के मकान की सतह से करीब चार फीट नीचे है। दोनों मकानों के बीच लगभग एक फीट चौड़ी खाली जगह है, जहां बरसात का पानी जमा होकर शकील के मकान में पहुंच जाता है इससे मकान की चारों ओर की दीवारों को नुकसान पहुंचने और उनके गिरने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार मौखिक रूप से पड़ोसी से पानी रोकने की मांग की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। शिकायत करने पर विवाद की आशंका भी बनी रहती है। पूर्व सभासद ने डीएम से कार्रवाई की मांग की है, ताकि पानी उनके पुत्र के मकान में जाने से रोका जा सके और दोनों मकानों के बीच की खाली जगह को भरवाकर समस्या का समाधान कराया जा सके। संवाद