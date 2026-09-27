Meerut News: फतेहपुर नारायण में देखा पीएम के मन की बात कार्यक्रम

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख किया गया। इस दौरान भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की नीति से जुड़े उनके विचारों को सुना गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने देशभर के युवाओं से नशे से दूर रहने तथा अन्य लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरुक करने का आह्वान किया और भाजपा कार्यकर्ताओं से नशामुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। इस दौरान संदीप बलराज त्यागी, रिंकू, तरुण त्यागी, अतुल, आर्यन त्यागी आदि रहे।

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माछरा। माछरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव फतेहपुर नारायण के चंद्रगुप्त सुभारती इंटर कॉलेज पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि अश्वनी त्यागी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 138वें संस्करण का सीधा प्रसारण देखा गया।