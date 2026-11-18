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शहर को पूरब-पश्चिम दिशा में जोड़ने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते मेंमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। शहर में गढ़ रोड पर गोकुलपुर तक मेट्रो के नए कॉरिडोर को लेकर उम्मीदें तो हैं लेकिन फिलहाल मेट्रो सुविधा मिलने की कोई ठोस योजना नहीं है। वर्ष 2015 में मेरठ के लिए तैयार की गई परिवहन योजना में दिल्ली रोड के साथ-साथ गढ़ रोड और कंकरखेड़ा क्षेत्र को भी मेट्रो कॉरिडोर से जोड़ने की परिकल्पना की गई थी। इसके साथ ही शहर को पूरब से पश्चिम दिशा में जोड़ने वाले कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई थी ताकि अलग-अलग हिस्सों के बीच आवागमन आसान हो सके। हालांकि अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल या कार्ययोजना सामने नहीं आ सकी है।तेजी से बढ़ती आबादी और वाहनों के दबाव के बीच शहर में बेहतर सार्वजनिक परिवहन की जरूरत महसूस की जा रही है। गढ़ रोड पर मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, आवासीय कॉलोनियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कारण रोजाना बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में इस मार्ग को मेट्रो से जोड़ने की मांग अहम मानी जा रही है।गढ़ रोड और पूरब-पश्चिम कॉरिडोर के लिए कोई समय-सीमा तय न होने से लोगों को अभी मौजूदा परिवहन साधनों पर ही निर्भर रहना होगा। हालांकि, मोदीपुरम से सराय काले खां तक नमो भारत कॉरिडोर पर उम्मीद से अधिक यात्री मिलने ने एनसीआरटीसी को नए विस्तार पर सोचने के लिए प्रेरित किया है।वर्जन:-फिलहाल गढ़ रोड पर मेट्रो कॉरिडोर को लेकर कोई स्वीकृत योजना नहीं है। भविष्य में जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार इस दिशा में काम किया जा सकता है। - पुनीत वत्स, जनसंपर्क अधिकारी, एनसीआरटीसी।