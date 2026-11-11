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Meerut News: गंगा स्नान कर सुख समृद्धि कि कामना की

Wed, 11 Nov 2026 08:20 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Wed, 11 Nov 2026 08:20 PM IST
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Vyas Samaroh begins at CCSU with a ceremonial procession
मेरठ। बुधवार को भारत विकास परिषद गंगा शाखा के सदस्यों ने ब्रजघाट पहुंचकर मां गंगा में स्नान किया।सदस्यों ने मां गंगा की पूजा-अर्चना कर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। सदस्यों ने गंगा स्नान कर आध्यात्मिक आनंद और पुण्य लाभ प्राप्त किया। धार्मिक यात्रा के दौरान जिला संयोजिका दीप्ति सिंह, शाखा अध्यक्ष ममता गोयल, संरक्षक लोकेश भारद्वाज, शशि भाटी, मिथलेश, सुमन, ऊषा राजपूत, जगदीश त्यागी एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। संवाद
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