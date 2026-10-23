Meerut News: परीक्षितगढ़ में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न

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परीक्षितगढ़। खंड विकास कार्यालय पर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह और एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। स्नातक के बूथों पर 485 में से 197 मतदाताओं ने मत डाले। वहीं शिक्षक के बूथ पर 238 में से 138 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। कुल मतदान प्रतिशत 64 फीसदी रहा। जिलाधिकारी ने खंड विकास कार्यालय के पास जर्जर स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग की रिपोर्ट सीएमओ को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने वाटर कूलर के नीचे गंदगी देखकर एडीओ पंचायत को निलंबित करने की बात कही। मतदान प्रतिशत कम होने से सपा और भाजपा समर्थकों में बेचैनी बढ़ गई है।