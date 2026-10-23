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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Voting for Legislative Council teachers' and graduates' constituency seats in Saroorpur

Meerut News: सरूरपुर में विधान परिषद की शिक्षक-स्नातक सीटों पर मतदान

Fri, 23 Oct 2026 08:20 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 08:20 PM IST
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Voting for Legislative Council teachers' and graduates' constituency seats in Saroorpur
सरूरपुर। विधान परिषद के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने के बाद निशान दिखाते दंपती। संवाद
सरूरपुर। सरूरपुर ब्लॉक स्थित मतदान केंद्र पर विधान परिषद की शिक्षक एवं स्नातक सीटों के लिए मतदान हुआ। स्नातक सीट पर कुल 399 में से 188 मतदाताओं ने वोट डाले, जो 47.11 फीसदी रहा। शिक्षक सीट पर 97 में से 63 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसका प्रतिशत 64.95 रहा। स्नातक सीट पर भाजपा के दिनेश गोयल और सपा के प्रमेंद्र सिंह भाटी उम्मीदवार हैं। छह निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। शिक्षक सीट पर भाजपा के श्रीचंद शर्मा और सपा के नितिन कुमार तोमर सहित आठ अन्य प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं।
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