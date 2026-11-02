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Meerut News: मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विनोद कुमार ने जीते पदक

Mon, 02 Nov 2026 07:03 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:03 PM IST
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Vinod Kumar won medals at the Masters Athletics competition
मेरठ। 34वीं उत्तर प्रदेश मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन लखनऊ में किया गया। प्रतियोगिता में मेरठ के सेवानिर्वत्त कर्नल विनोद कुमार उज्जवल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार पदक जीते। उन्होंने गोला फेंक और डिस्कस थ्रो में दो रजत पदक, 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक और चार गुणा 400 रिले रेस में स्वर्ण पदक जीता। इस मौके पर उनके परिजनों ने मेरठ वासियों ने उन्हे बधाई दी। संवाद
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