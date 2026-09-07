फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Villagers nabbed a youth while he was putting poison into a cattle trough; after giving him a thrashing, they handed him over to the police.

Meerut News: पशुओं को जहर देते युवक को ग्रामीणों ने दबोचा, धुनाई कर पुलिस को सौंपा

Mon, 07 Sep 2026 07:00 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:00 PM IST
विज्ञापन
Villagers nabbed a youth while he was putting poison into a cattle trough; after giving him a thrashing, they handed him over to the police.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बहसूमा। भंडोरा गांव में सोमवार को पशुओं की खोर में कथित रूप से जहर डालते एक युवक को किसान ने देख लिया। किसान के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके की ओर दौड़े तो युवक दीवार फांदकर भागने लगा। ग्रामीणों ने पीछा कर उसे दबोच लिया और जमकर धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
गांव भंडोरा निवासी किसान कृष्णपाल ने बताया कि वह पशुओं की देखरेख के लिए खोर पर पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक युवक पर पड़ी, जो पशुओं की खोर में कुछ डाल रहा था। शक होने पर कृष्णपाल ने शोर मचा दिया। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे। भीड़ को अपनी ओर आता देख युवक दीवार फांदकर भागने लगा।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने पीछा कर युवक को पकड़ लिया। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी धुनाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह युवक को ग्रामीणों से छुड़ाया और थाने ले गई। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में युवक ने अपना नाम आशु कुरैशी निवासी खतौली, मुजफ्फरनगर बताया है। उसने बताया कि वह कई वर्षों से खतौली में किराये के मकान में रह रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ मवाना पंकज लवानिया का कहना है पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। खोर में डाले गए पदार्थ की जांच कराई जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे। उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। युवक के किसी गिरोह से जुड़े होने की भी जांच की जा रही है।
--------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed