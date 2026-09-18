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Meerut News: विद्या क्रिकेट एकेडमी ने 136 रन से मैच जीता

Fri, 18 Sep 2026 07:18 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:18 PM IST
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Vidya Cricket Academy won the match by 136 runs.
विद्या क्रिकेट एकेडमी में मैच के बाद टीम
मेरठ। विद्या क्रिकेट एकेडमी में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में शुक्रवार को विद्या क्रिकेट एकेडमी और एसटीएस क्रिकेट एकेडमी के बीच मैच हुआ। इसमें विद्या क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 136 रन से जीत प्राप्त की। विद्या एकेडमी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एसटीएस क्रिकेट एकेडमी की टीम 24.2 ओवर में 10 विकेट खोकर 120 रन ही बना सकी। विद्या क्रिकेट एकेडमी की ओर से अक्षय ने तीन, देव ने दो व दिवित ने एक विकेट लिया। कोच सुधीर ने विजेता टीम को सम्मानित किया। संवाद
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