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Meerut News: ऑनलाइन बुकिंग कर मंगाई गाड़ी, लाद दिए चोरी के तीन पशु

Fri, 13 Nov 2026 09:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 09:55 PM IST
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Vehicle hired via online booking; three stolen animals loaded onto it
अधिक किराए का लालच देकर बुलाया, चालक की सतर्कता से एक आरोपी पकड़ा, दूसरा भागा
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहटा (मेरठ)। थाना क्षेत्र के गांव सलहापुर में तीन निराश्रित पशु चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने ऑनलाइन डिलीवरी के बहाने गाड़ी बुक कर चालक को अधिक किराए का लालच देकर गांव में बुलाया। इसके बाद घरेलू सामान पहुंचाने की बात कहकर उसकी गाड़ी में तीन संरक्षित पशु लाद दिए। आरोपियों की बातचीत से चालक को शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया।


गाजियाबाद के मुरादनगर निवासी अनुभव शर्मा पुत्र संजय शर्मा ने रोहटा पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 12 नवंबर को वह अपनी गाड़ी से डिलीवरी का काम कर रहा था। इसी दौरान हरियाणा के पलवल से एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने अधिक किराया देने का लालच देकर उसकी गाड़ी को रोहटा क्षेत्र के गांव सलहापुर बुलाया। आरोप है कि गांव पहुंचने पर सादिक और भूरा ने उसे घरेलू सामान लाने की बात कही और उसकी गाड़ी में तीन गाय लाद दीं।
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दोनों की बातचीत सुनकर चालक को शक हुआ। उसने पुलिस चौकी का नंबर लेकर तत्काल सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पूछताछ की तो सादिक ने अपने साथी के साथ मिलकर गाय चोरी करने की बात स्वीकार की। इसी बीच भूरा मौके से फरार हो गया।
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सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने सादिक को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से करीब 10 फीट रस्सी और एक डंडा बरामद किया। पुलिस ने चालक की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।
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