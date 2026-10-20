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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   'Vedi Pratishtha Mahotsav' (consecration ceremony of the altar) concludes at the Kamala Nagar Jain Temple

Meerut News: कमला नगर जैन मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न

Tue, 20 Oct 2026 06:20 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 06:20 PM IST
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'Vedi Pratishtha Mahotsav' (consecration ceremony of the altar) concludes at the Kamala Nagar Jain Temple
मेरठ। कमला नगर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे पंच दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का शांति विधान के साथ समापन हुआ। नवीन वेदी के समक्ष 120 अर्घ्य समर्पित किए गए। आचार्य सौरभ सागर ने शांतिधारा कराई। संदीप जैन शास्त्री ने विधान संपन्न कराया। प्रथम अभिषेक और शांतिधारा बाबू प्रेमचंद के परिवार के सदस्यों ने की। इस अवसर पर पुण्यार्जक परिवारों को मंगल कलश भेंट किए गए। धार्मिक अनुष्ठानों में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आचार्य सौरभ सागर का विहार मंगलवार सुबह सात बजे कमला नगर मंदिर से जैन बोर्डिंग हाउस के लिए हुआ। कार्यक्रम में उत्कर्ष, प्रतीक, वीरेंद्र, विपिन, अजय, अभिनव, संजय कलश और आलोक रहे। ब्यूरो
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