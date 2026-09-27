Meerut News: उत्कर्ष बैंक चोरी का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

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मेरठ। नौचंदी पुलिस ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है।एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि 26 सितंबर को मेरठ मेन ब्रांच हेड दीपांशु वर्मा ने नौचंदी थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि किसी ने रात में बैंक शाखा में लगे एसी आउटडोर यूनिट की कॉपर रिफ्रिजरेंट पाइप चोरी कर ली। नौचंदी पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की। एसपी सिटी ने बताया कि इमरान निवासी गली नंबर 30 लक्खीपुरा लिसाड़ी गेट को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इमरान ने बताया कि उसने गढ़ रोड स्थित वर्धमान प्लाजा में प्रवेश कर यह पाइप चोरी की थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह छोटी-मोटी चोरी कर अपना गुजारा करता है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।