फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Uproar and scuffle at the firm's society office over a request for the repayment of borrowed money.

Meerut News: उधार रुपये मांगने पर फर्म्स सोसायटी ऑफिस में हंगामा, मारपीट

Tue, 22 Sep 2026 11:38 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Uproar and scuffle at the firm's society office over a request for the repayment of borrowed money.
महिला लिपिक ने दूसरे लिपिक के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। उधार रुपये वापस नहीं देने पर महिला लिपिक ने साथी लिपिक से विरोध जताया तो उसने महिला लिपिक से मारपीट कर दी। इससे हंगामा हो गया। किसी तरह साथी कर्मचारियों व अधिकारियों ने बीच-बचाव किया। महिला लिपिक ने थाना मेडिकल पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
ग्राम बिजौली निवासी नीतू ने प्राथमिकी में बताया कि वह फर्म्स, सोसायटी एवं चिट्स कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तीन साल से तैनात है। इसी कार्यालय में काम कर रहे कनिष्ठ लिपिक राहुल नरेश गौतम ने कुछ रुपया ऑनलाइन उधार लिया था। काफी समय बीतने पर भी जब उन्होंने रुपया वापस नहीं किया तो उसने तगादा किया तो आनाकानी की। उसने रजिस्ट्रार को लिखित में इसकी शिकायत की। इसके बाद भी आरोपी ने रुपया वापस नहीं किया।
विज्ञापन

नीतू का आरोप है कि इस पर वह खुद राहुल नरेश के केबिन में गई और रुपया वापस मांगा। आरोपी ने रुपया वापस देने से इन्कार कर दिया। आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। नीतू ने मेडिकल थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


-----------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed