Meerut News: जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पुलिस ने आरोपी की शुरू की तलाश

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दौराला। मटौर खाद समिति में कार्यरत मटौर गांव निवासी भूपेंद्र के नाम पर 11 लाख रुपये का वाहन लोन लेकर गाड़ी निकलवाने और बाद में किस्त व रकम वापस नहीं करने का मामला सामने आया है। भूपेंद्र ने रविवार को दौराला थाने में तहरीर देकर गांव के ही मुकेश पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।तहरीर में भूपेंद्र ने बताया कि मुकेश भी खाद समिति में कार्यरत है। आरोप है कि मुकेश ने भूपेंद्र के नाम पर करीब 11 लाख रुपये का लोन लेकर गाड़ी निकलवाई थी। आरोप है कि मुकेश ने भूपेंद्र के माध्यम से गांव के ही एक व्यक्ति को करीब 4.46 लाख रुपये और निशांत नाम के व्यक्ति को चार लाख रुपये का चेक दिलवाया। इसके अलावा भूपेंद्र के पिता वीरसेन ने भी मुकेश को छह लाख रुपये का चेक दिया था।भूपेंद्र का आरोप है कि गाड़ी की किस्त भी मुकेश नहीं भर रहा है और न ही उससे लिए गए रुपये वापस कर रहा है। कई बार रकम और किस्त जमा करने के लिए कहने पर मुकेश लगातार टालमटोल करता रहा। आरोप है कि अब रुपये वापस मांगने पर मुकेश ने भूपेंद्र और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। इससे परिवार में भय का माहौल है।सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मुकेश की तलाश में पुलिस जुटी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।