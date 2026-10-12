यूपी: सहारनपुर में मुठभेड़, 25 हजार का इनामी लुटेरा गिरफ्तार; पैर में लगी गोली, साथी भी पकड़ा

सहारनपुर की देहात कोतवाली पुलिस ने रविवार रात मुठभेड़ के बाद 25 हजार रुपये के इनामी लुटेरे समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्धों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी बंटी निवासी लखनौती कलां के पैर में गोली लगी। उसके साथी मुनीर निवासी माझीपुर, थाना बेहट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक, लूटा हुआ कुंडल, नकदी और चाकू बरामद हुआ है।

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चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग

पुलिस के अनुसार, रविवार रात देवला से सरकड़ी खुमार की ओर जाने वाली सड़क के चौराहे के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बालपुर से बाईपास होते हुए बेहट की ओर जा रहे बाइक सवार दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया। आरोप है कि बाइक सवार नहीं रुके और पीछे बैठे युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।