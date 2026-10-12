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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   UP: rs25 thousand Rewarded Robbery Suspect Arrested After Encounter in Saharanpur, Accomplice Held

यूपी: सहारनपुर में मुठभेड़, 25 हजार का इनामी लुटेरा गिरफ्तार; पैर में लगी गोली, साथी भी पकड़ा

Mon, 12 Oct 2026 11:13 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 12 Oct 2026 11:13 AM IST
सार

सहारनपुर की देहात कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25 हजार रुपये के इनामी लुटेरे बंटी और उसके साथी मुनीर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि तमंचा, कारतूस, बाइक, लूटा कुंडल और नकदी बरामद हुई।

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UP: rs25 thousand Rewarded Robbery Suspect Arrested After Encounter in Saharanpur, Accomplice Held
मुठभेड़ में घायल बदमाश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सहारनपुर की देहात कोतवाली पुलिस ने रविवार रात मुठभेड़ के बाद 25 हजार रुपये के इनामी लुटेरे समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्धों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी बंटी निवासी लखनौती कलां के पैर में गोली लगी। उसके साथी मुनीर निवासी माझीपुर, थाना बेहट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक, लूटा हुआ कुंडल, नकदी और चाकू बरामद हुआ है।

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चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग
पुलिस के अनुसार, रविवार रात देवला से सरकड़ी खुमार की ओर जाने वाली सड़क के चौराहे के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बालपुर से बाईपास होते हुए बेहट की ओर जा रहे बाइक सवार दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया। आरोप है कि बाइक सवार नहीं रुके और पीछे बैठे युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।

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बाइक फिसलने के बाद फिर चलाई गोली
पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी बाइक से सरकड़ी शेख की ओर भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा किया तो कुछ दूरी पर उनकी बाइक फिसलकर गिर गई। घिरता देख आरोपियों ने दोबारा पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बंटी के पैर में गोली लगी।

25 हजार का इनामी लुटेरा था बंटी
पुलिस के अनुसार, बंटी निवासी लखनौती कलां देहात कोतवाली में दर्ज लूट के एक मुकदमे में वांछित था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। वहीं, उसके साथी मुनीर निवासी माझीपुर, थाना बेहट को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान घेरकर गिरफ्तार किया।

तमंचा, कारतूस और लूटा कुंडल बरामद
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक, लूटा हुआ कुंडल, नकदी और चाकू बरामद किया है। घायल आरोपी बंटी को उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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