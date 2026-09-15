{"_id":"6aa950753b83e6dd310603ec","slug":"up-obscene-videos-of-adolescent-girls-and-children-posted-in-70-groups-two-youths-from-arrested-2026-09-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: 70 ग्रुपों में किशोरियों और बच्चों के अश्लील वीडियो पोस्ट किए, देहरादून व शामली के दो युवक गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन नाबालिग लड़कियों के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने देहरादून और बाबरी के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के छरबा निवासी मोहम्मद शाहरुख और बाबरी थाना क्षेत्र के बंतीखेड़ा निवासी रिजवान के रूप में हुई है। दोनों ने 70 से अधिक सोशल मीडिया ग्रुप में नाबालिग लड़कियों की अश्लील वीडियो पोस्ट कीं।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संचालित नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के माध्यम से बच्चों से संबंधित ऑनलाइन यौन शोषण एवं अश्लील सामग्री की सूचना पुलिस को मिली थी। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू की।



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तकनीकी विश्लेषण के दौरान संबंधित सर्विस प्रोवाइडरों से मिले डिजिटल साक्ष्यों की जांच की गई। इसके बाद दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार शाहरुख ने व्हाट्सएप मैसेंजर के माध्यम से किशोरियों के अश्लील वीडियो अपलोड किए।