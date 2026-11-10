यूपी: 2022 में फेल रहे, 2026 में चलेगा एआईएमआईएम का जादू? ओवैसी के मेरठ दौरे को लेकर सियासी सरगर्मी तेज

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पार्टी की रणनीति और आगामी दौरों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में मेरठ में पार्टी फेल रही थी, क्या इस बार ओवैसी का जादू चलेगा। विज्ञापन



एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 14 नवंबर को मेरठ में चुनावी हुंकार भरेंगे। उनकी जनसभा नौचंदी मैदान में तय की गई है। यह इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पहली चुनावी रैली होगी। पार्टी की रणनीति और आगामी दौरों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में मेरठ में पार्टी फेल रही थी, क्या इस बार ओवैसी का जादू चलेगा।एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 14 नवंबर को मेरठ में चुनावी हुंकार भरेंगे। उनकी जनसभा नौचंदी मैदान में तय की गई है। यह इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पहली चुनावी रैली होगी। विज्ञापन विज्ञापन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर राजनीतिक दलों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) इस बार सूबे में पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने का दम भर रही है।

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ओवैसी ने सितंबर महीने से ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वह मेरठ आ रहे हैं। इस जनसभा के जरिए ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत का अहसास कराने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी कोशिश करेंगे।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, आगामी चुनाव के मद्देनजर एआईएमआईएम की आजाद समाज पार्टी (आसपा) के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। गठबंधन हुआ तो दोनों पार्टियों में किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी, इसे लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि शहर और किठौर सीट एआईएमआईएम के खाते में जा सकती है।

2022 के चुनाव में प्रदर्शन

विधानसभा चुनाव-2022 के एआईएमआईएम ने मेरठ जिले की चार सीटों से अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे। चार प्रत्याशी वोटों में पांच हजार का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे।



सीट प्रत्याशी वोट मिले हस्तिनापुर विनोद कुमार 4,290 सिवालखास रफत 3,019 किठौर तसलीम अहमद 4,833 मेरठ शहर इमरान अहमद 3,038