Meerut News: इटायरा व कताई मिल क्षेत्र में औद्योगिक स्थान के निर्देश पर लघु उद्योग भारती ने जताया आभार

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इटायरा ग्राम और कताई मिल गगोल रोड पर औद्योगिक स्थान विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मेरठ प्रशासन को निर्देश दिए जाने पर लघु उद्योग भारती ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभार जताया। संगठन के प्रदेश सचिव राज कुमार शर्मा ने कहा कि इससे मेरठ में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी से मांग की कि भूमि खोजने से लेकर वर्तमान प्रक्रिया तक लघु उद्योग भारती का प्रत्येक समिति में प्रतिनिधित्व रहा है। इसलिए योजना को मूर्त रूप देने के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बनने वाली समिति में भी संगठन को प्रतिनिधित्व दिया जाए।



मेरठ।