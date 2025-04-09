Meerut News: छेड़छाड़ करने वाले दो युवकों को दो वर्ष की सजा और जुर्माना

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न्यायालय अपर जिला जज की कोर्ट में एडीसी ने पक्ष रखा और कहा कि आरोपियों मोनू व आनंद पाल निवासी ग्राम दयालपुर हस्तिनापुर ने अपराध किया है। दोनों के खिलाफ 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद आरोपियों को दंडित किया। विज्ञापन

-- -- -- -- -- -- न्यायालय अपर जिला जज की कोर्ट में एडीसी ने पक्ष रखा और कहा कि आरोपियों मोनू व आनंद पाल निवासी ग्राम दयालपुर हस्तिनापुर ने अपराध किया है। दोनों के खिलाफ 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद आरोपियों को दंडित किया।

मेरठ/ हस्तिनापुर। न्यायालय अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट ने थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ के दो आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।